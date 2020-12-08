Как получить соцвычет, если врач выписал одно лекарство, а в аптеке продали немного другое

При покупке любых лекарств можно получить социальный вычет по НДФЛ. Но обязательное условие — наличие рецепта и чека из аптеки.

При этом, как известно у лекарств могут быть разные названия, но одна суть. Нюансы получения вычета при таких вводных разъяснил Минфин в письме от 07.08.2020 № 03-04-07/69349.

Порядок назначения лекарственных препаратов, а также порядок оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты регулируется приказом Минздрава от 14.01.2019 № 4н.

Там говорится, что назначение лекарств осуществляется медицинским работником по международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии — группировочному или химическому наименованию. В случае отсутствия таких наименований — по торговому наименованию.

📌 Реклама

Правила отпуска лекарственных препаратов регулируются приказом Минздрава от 11.07.2017 № 403н.

Там сказано, что при отпуске лекарств по рецепту фармацевтический работник проставляет отметку на рецепте об отпуске лекарственного препарата с указанием наименования аптечной организации (ФИО ИП), торгового наименования, дозировки и количества отпущенного лекарственного препарата, а также ФИО фармацевтического работника, отпустившего лекарственный препарат, и его подписи и даты отпуска лекарственного препарата.

Исходя из указанных правил при отпуске лекарственных препаратов по рецепту, в аптеке проставляют отметку на рецепте об отпуске лекарства с указанием в том числе торгового наименования (сверху от рецептурной прописи «Rp», в которой указано наименование соответствующего лекарственного препарата по международному непатентованному наименованию).

В этой связи рецептурный бланк, оформленный в соответствии с указанным актами, не требует проведения контрольных мероприятийналогоплательщику, представившему декларацию 3-НДФЛ.