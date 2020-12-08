Срок подачи заявлений на получение патентов продлят на две недели

Федеральная налоговая служба продлит на две недели срок, в течение которого предприниматели должны направить заявление о переходе на патентную систему налогообложения с 1 января 2021 года.

Такое заявление сделал замруководителя ФНС Дмитрий Сатин на заседании комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства 4 декабря.

Заявление на получение патента подается за 10 рабочих дней до его начала, т.е. чтобы патент начал действовать с 1 января 2021 г., заявление надо подать не позднее 17 декабря.

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В настоящее время с выбором нового налогового режима не определились около 950 тысяч предпринимателей, уточнил Сатин на заседании. Всего «вменёнкой», как этот налог называют в бизнес-среде, пользуется более двух миллионов предпринимателей, рассказал «Парламентской газете» зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке малого бизнеса Айрат Фаррахов. Из них примерно 12 процентов планируют перейти на налог на профессиональный доход, то есть стать самозанятыми, и ещё около 50 процентов намерены перейти на патентную систему, уточнил он.

Отметим, что определиться предпринимателям мешает не нерешительность, а отсутствие региональных законов, которые бы учитывали последние изменения по ПСН. Пока редакции «Клерка» удалось обнаружить только двенадцать таких законов:

Брянская область (от 30.11.2020 № 85-З)

Костромская область (от 04.12.2020 № 32-7-ЗКО)

Камчатский край (от 03.12.2020 № 529)

Красноярский край (от 19.11.2020 № 10-4343)

Иркутская область (30.11.2020 № 107-ОЗ)

Калининградская область (от 23.11.2020 № 473)