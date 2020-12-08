РЖД не хватает 1,19 трлн руб. на ближайшие 5 лет

В ОАО «РЖД» посчитали, что им не хватает на ближайшие пять лет около 1,19 трлн рублей на реализацию инвестпрограммы. Это примерно треть от ее объема.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Монополия рассчитывает на господдержку в виде взносов в уставный капитал почти на 500 млрд руб., из них 289 млрд руб. уже в 2022 году, если государство потребует исполнения всех мероприятий комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ).

Также в ОАО РЖД планируют продать зарубежные активы на 90 млрд руб. и не платить 150 млрд руб. дивидендов в 2022–2023 годах.

Как писали в августе 2020 года «РИА Новости», в 2019 году доходы главы РЖД выросли в два раза, по сравнению с 2018 годом.

«Общий доход О. Белозерова в 2019 году составил 449 668 811,43 рубля», — говорится на сайте компании.

Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках, пояснили изданию в пресс-службе РЖД. Доходы Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей.

Правда, топ-менеджмент за I квартал 2020 года от премий отказался из-за падения доходов компании, писал «Интерфакс».

Кстати говоря, а почему «РЖД» все еще ОАО? Уже давно пора стать ПАО.