Сбербанк начал выявлять телефонное мошенничество в реальном времени

Сбербанк совместно с мобильными операторами запустил сервис по выявлению телефонного мошенничества в реальном времени.

«Сбер» первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения. Данное решение не имеет аналогов в мире и запускается совместно с Tele2, «Мегафоном», дополняя уже существующее взаимодействие «Сбера» с мобильными операторами«, — говорится в сообщении пресс-службы банка.

МТС и «Билайн» находятся в процессе подключения к сервису.

В банке пояснили, что теперь антифрод-система Сбербанка будет дополнительно получать информацию о мошеннических звонках клиентам от антифрод-платформы на стороне операторов связи. «Такое решение позволяет нам оперативно выявлять мошеннические звонки и принимать меры для защиты клиентов банка. Полагаем, что объединение усилий антифрод-решений банка и операторов связи повысит эффективность выявления и предотвращения телефонного мошенничества», — отмечается в сообщении.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводятся в пресс-релизе, рассчитывает, что с запуском сервиса число атак на клиентов через телефонное мошенничество снизится, а также повысится эффективность выявления социальной инженерии.

По материалам ТАСС.