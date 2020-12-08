❗ Работодатели будут учитывать царапины на теле сотрудников. Готовы поправки в ТК по охране труда

Сегодня в Госдуму внесен правительственный законопроект № 1070354-7 с поправками в ТК в части охраны труда.

Поправок много. Часть X «Охрана труда» изложена в новой редакции.

Например, надо будет учитывать микротравмы, которые произошли на рабочем месте (ссадины, кровоподтеки, ушибы), даже если это не привело к расстройству здоровья и уходу на больничный.

Работодатель должен будет осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, которые привели к возникновению микротравмы.

Как сообщается в пояснительной записке, изменения подготовлены с учетом результатов правоприменительной практики трудового законодательства и направлены на совершенствование механизмов стимулирование работодателей к улучшению условий труда работников.

Поправки в частности, предусматривают внедрение управления профессиональными рисками в систему управления охраной труда.

Поменяется система обеспечения средствами индивидуальной защиты. Сейчас для каждой должности свои СИЗ. Поправками предусмотрено, что СИЗ будут выдавать в зависимости от вредных факторов на рабочем месте.