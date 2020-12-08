Песков выразил надежду, что падение экономики в 2021 году будет не таким сильным, как в 2020-м

В Кремле надеются, что экономика России в 2021 году упадет не так сильно, как в 2020-м. Об этом рассказал Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом, — сказал Песков. — Хотя и в этом [году], собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли [пандемию] с наименьшим негативным эффектом по сравнению с целым рядом других стран».

По его словам, «нынешний уровень [государственного] долга и запасов как раз является одним из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность».

Как отмечается в опубликованном во вторник аналитическом комментарии агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), переход в России к стратегии сокращения бюджетного дефицита в 2021 году может привести к затягиванию восстановления национальной экономики. Комментируя эти данные, представитель Кремля заметил, что у российского правительства иные прогнозы.

По материалам «ТАСС».