Дума приняла проект о взносах в ФСС по травматизму на 2021 год

Сегодня во втором чтении Госдума приняла законопроект № 1027747-7 о тарифах по соцстрахованию от несчастных случаев на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

Проектом предлагается сохранить действующие в 2020 году 32 тарифа взносов на НС и ПЗ в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска (от 0,2 до 8,5 % к суммам выплат и других вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений). Кроме этого, сохранится льгота для работодателей, которые трудоустраивают инвалидов. Они будут платить лишь 60 % установленных размеров страховых тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных, являющихся инвалидами I, II или III групп.

«Размер затрат на выполнение обязательств, предусмотренных законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021 году, составит 111,3 млрд. рублей. Эти средства будут направлены на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, единовременные и ежемесячные страховые выплаты и так далее. Согласно законопроекту, размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 1 по 31 января 2021 года останется на уровне 2020 года — 103 527,66 рубля, но уже с 1 февраля 2021 года увеличится до 107 461,71 рубля. В случае смерти застрахованного сотрудника на производстве, его родственники будут в праве получить страховую выплату в размере 1 млн рублей. Немаловажно, что законопроект направлен на стимулирование по привлечению на работу инвалидов, таким работодателям страховые взносы будут уменьшены на 40%, что благоприятно скажется на занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Светлана Бессараб.