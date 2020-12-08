Неквалифицированным инвесторам запретят на 2 года продавать сложные финпродукты

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении регулятора ввести запрет для неквалифицированных инвесторов на продажу сложных финансовых продуктов.

«Я считаю, что мы просто обязаны защитить новых, неопытных инвесторов от предложения инструментов, риски которых они не могут оценить и которые они часто приобретают у самих банков, думая, что это разновидность банковского вклада, — сказала Набиуллина. — Мы предлагаем как минимум на 1,5-2 года, пока не заработает инструмент тестирования, получения квалификации инвесторов, ввести прямые ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, структурных продуктов, с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе», — сказала она.

После того, как система тестирования инвесторов заработает, ЦБ убедится в ее эффективности, это ограничение можно будет постепенно снять, добавила глава регулятора.

Тестирование неквалифицированных инвесторов, предполагается ввести, чтобы защитить участников торгов от рисков.

Проходить тест нужно будет с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу законопроект о категоризации инвесторов. Также Набиуллина добавила, что количество граждан, открывших счета у брокеров, выросло в России за два года в четыре раза, до 8,5 млн счетов.

По материалам «ТАСС».