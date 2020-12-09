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Вернут ли налог на движимое имущество? Мнение сенатора

Минфин поступает разумно, обсуждая возможность возвращения налога на движимое имущество юридических лиц, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Его изначально не нужно было отменять, потому что в результате этого решения регионы потеряли доходы и возможность привлекать инвесторов, предлагая льготы по этому налогу, пояснил он «Парламентской газете».

Рябухин отметил, что в бюджетном комитете Совета Федерации изначально были против отмены налога на движимое имущество юридических лиц. Органы власти регионов, которые системно занимались привлечением инвесторов на свою территорию, как правило, заключали соглашения и принимали программы, по которым добросовестным инвесторам, принявшим на себя социальные и другие обязательства, снижали ставку налога на недвижимость с 2 до 1 процента или вообще освобождали от налога через какое-то время, если реализация проекта шла успешно, пояснил Рябухин. А своим решением отменить налог федеральный Центр лишил регионы такого инструмента регулирования инвестиционных процессов. По мнению парламентария, это решение было некорректным.

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Также, по оценке сенаторов, регионы потеряли серьёзную часть доходов — 360 миллиардов в год, если ставка была бы 2 процента, и 180 миллиардов, если ставку составлял бы 1 процент.

«Несмотря на то что Минфин предлагал комплекс мер, чтобы компенсировать выпадающие доходы, отмена налога всё равно была чувствительной для регионов и с точки зрения инструмента привлечения инвесторов, и с точки зрения сбалансированности региональных бюджетов», — считает Рябухин.

С другой стороны, теперь, когда налог уже отменили, может быть проблематично вернуться к нему — это решение будет болезненно воспринято деловым сообществом и вызовет дискуссию, полагает сенатор. При этом регионы недовольны существующим положением вещей и справедливо изъявляют желание вновь пользоваться этим инструментом, добавил он.
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По его мнению, если и возвращаться к налогу на движимое имущество, нужно будет навести в этой сфере порядок, так как раньше использовали недостаточно чёткую формулировку, что такое движимое имущество, и это вызывало злоупотребления со стороны недобросовестных плательщиков. Например, буровую установку могли попытаться записать в недвижимое имущество, чтобы получить льготу, ссылаясь на то, что буровую установку двигают раз в несколько лет, пояснил Сергей Рябухин.
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