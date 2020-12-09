Почти полтора миллиона рублей страхового возмещения за ошибку бухгалтера

Страховая компания выплатила 1,5 млн рублей за ошибку при оказании бухгалтерских услуг.

«Ингосстрах» выплатил страховое возмещение в размере 1,47 млн рублей в связи с допущенной ошибкой при оказании услуг по бухгалтерскому обслуживанию. Страховой случай произошел в августе 2019 года в Москве.

Договор страхования покрывал риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения реального ущерба третьим лицам при осуществлении страхователем бухгалтерской деятельности. Страховая сумма по договору составляет 100 млн рублей. Договор заключен сроком на 1 год. Компания сотрудничает с данным клиентом по программам страхования ответственности на протяжении 4 лет.

«Бухгалтерский учет – это сфера, в которой ошибка может в буквальном смысле стоить очень дорого. Поэтому, как показывает практика, актуальность страхования профессиональной ответственности при осуществлении бухгалтерской деятельности сегодня крайне высока, – комментирует начальник управления страхования ответственности СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин. – Мы как страховая компания видим свою задачу в том, чтобы предложить клиенту качественный продукт с понятными условиями страхования, который поможет если не избежать недочетов в профессиональной деятельности, то минимизировать их неприятные последствия».