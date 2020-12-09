Силовикам больше, медицине меньше: Путин подписал бюджет на ближайшие три года

Президент Владимир Путин во вторник подписал закон о федеральном бюджете на 2021-23 гг.

В основу бюджета заложен базовый прогноз Минэкономразвития, согласно которому российская нефть Urals будет продаваться за рубеж в среднем по 45,3 доллара за баррель, а среднегодовой курс доллара составит 72,4 рубля. Это принесет в бюджет 5,987 трлн рублей нефтегазовых доходов — на 860 млрд больше, чем в текущем году, но почти на 2 триллиона меньше, чем в докризисном 2019-м.

Расходы при этом планируется сократить на 1,214 триллиона рублей, чтобы уменьшить «дыру», размер которой по итогам текущего года оценивается почти в 5 трлн рублей.

Несмотря на пандемию, «под нож» пойдут ассигнования на здравоохранение. В 2021 году федеральный бюджет выделит на эти цели 1,129 трлн рублей — на 135 млрд рублей, или 11% меньше, чем в текущем.

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В бюджете-2022 медицинские расходы символически увеличиваются (на 5 млрд рублей, или 0,4%), а затем снова сокращаются в 2023-м — на 34 млрд рублей, до 1,1 трлн.

Сворачивание программ поддержки населения, включая повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми, позволит правительству сэкономить на статье «социальная политика». Расходы по ней будут уменьшены на 172,6 млрд рублей, до 5,594 трлн.

Экономить правительство планирует также на системе ЖКХ (расходы сокращаются на 16%, или 61,8 млрд рублей), физкультуре и спорте (- 9,1 млрд рублей), культуре и кино (-9,8 млрд рублей), а также поддержке регионов.

Впервые за много лет правительство РФ сокращает расходы на оборону. В 2021 году на армию и госзакупки оружия для нее будет потрачено 3,113 трлн рублей — на 195,7 млрд меньше, чем в текущем.

Это, впрочем, компенсируют увеличением финансирования других силовых ведомств. Ассигнования по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличатся на 97,6 млрд рублей, до 2,456 трлн. В сумме силовики «съедят» 5,569 трлн рублей, или 25% федерального бюджета.