Переговоры с Нидерландами по налогам могут быть продолжены

Недавно Минфин стал готовиться к разрыву Соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Дело в том, что эта страна не согласилась на предложение России по внесению изменений в Соглашение.

Процесс подготовки закона о денонсации Соглашения займет около 2 месяцев.

В течение этого срока переговоры о повышении ставок налога на выводимые из России доходы могут быть продолжены, сообщил Минфин. Однако предложений, которые могли бы устроить российскую сторону, от Нидерландов не поступало, пишет «Российская газета».

«Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах, — пояснил Минфин. — В частности, любая холдинговая (инвестиционная) компания, большинство конечных бенефициаров которой не являются физическими лицами-налоговыми резидентами Нидерландов и (или) организациями, ведущими реальный бизнес в Нидерландах, по нашему мнению, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения».

Добавим, действующее Соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3 %.