Нидерланды не согласились на новые условия по налогам. Соглашение с этой страной будет расторгнуто

Минфин России провел несколько раундов переговоров с Минфином Королевства Нидерландов по внесению изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15 % в отношении дивидендов и процентов.

Минфин предложил Нидерландской стороне условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом.

Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.

За время действия соглашения между Россией и Нидерландами этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании, сообщает Минфин. В Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. Так в 2017 году объем таких выплат составил более 457 млрд рублей, в 2018 – более 412 млрд рублей, а в 2019 – более 339 млрд рублей.

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Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3 %. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юрлиц, 15 % по дивидендам и 20 % по процентам).

В этой связи Минфин начал процедуру по подготовке для внесения в Госдуму федерального закона о денонсации Соглашения .