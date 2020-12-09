Как избежать бухгалтерских ошибок при закрытии года? Приглашаем на бесплатный вебинар 17 декабря

бух2007 Я кстати так и знала, что именно так и будет. Не догадаются ... Когда будет проиндексирована пенсия, если пенсионер уволился...

бух2007 Пишите им. Они не знают, что Вы на НПД. Их об этом никто не ... Когда будет проиндексирована пенсия, если пенсионер уволился...