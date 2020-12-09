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Как избежать бухгалтерских ошибок при закрытии года? Приглашаем на бесплатный вебинар 17 декабря

У кого-то новогодние корпоративы, а у бухгалтеров — закрытие года. В этом процессе есть сложные моменты, в которых возможны ошибки.

Чтобы избежать ошибок при закрытии года, Центр обучения «Клерка» и спикер Ольга Пожидаева приглашают на бесплатный вебинар «Закрытие отчетности за 2020 г.: разбираем ошибки. Рекомендации аудиторов». Он состоится 17 декабря, начало в 11:00.

После обучения выдается сертификат.

Что обсудим на вебинаре:

  • Ошибки в бухгалтерском учете и их влияние на формирование отчетности (организационные, технические).
  • Несоответствие показателей баланса.
  • Неверное отражение учетных данных по статьям бухгалтерского баланса.
  • Отсутствие взаимоувязки показателей форм бухгалтерской отчетности.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное.

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