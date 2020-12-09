С 1 декабря продавцам нельзя даже хранить немаркированные сигареты

1 декабря 2020 года завершилась маркировка остатков табачной продукции, теперь продавцам нельзя даже хранить немаркированные сигареты.

Согласно пресс-релизу ЦРПТ, к настоящему времени промаркировано 16,5 млрд пачек сигарет.

С 1 июля 2020 года немаркированные сигареты были запрещены в продаже, но у некоторых компаний остался такой товар. Его можно было промаркировать до 1 декабря. За этот период было промаркировано из остатков 80 млн пачек сигарет.

Роспотребнадзор уже проводит проверки — с 1 июля по 1 декабря этого года проведено 3500 мероприятий по контролю в отношении табачной продукции. В 730 случаях были выявлены нарушения, то есть это порядка 20% от всех проверенных.

Было составлено 560 протоколов об административном правонарушении на общую сумму штрафов 3 млн 170 тыс. рублей, немаркированная продукция конфискована.

Роспотребнадзор считает, что введение маркировки сделает невозможной продажу потребителям небезопасной продукции, а доступ к информации у оператора маркировки ЦРПТ позволит планировать проверки с учетом риск-ориентированного подхода.