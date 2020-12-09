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Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов

Госдума приняла закон о неприкосновенности бывших президентов России и их семей.

После вступления закона в силу Президента России не смогут арестовать, задержать, обыскать либо привлечь к административной или уголовной ответственности.

Лишить экс-президента такого статуса сможет только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Обвинения должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети членов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой.

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