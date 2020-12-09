Валютных резидентов обяжут отчитываться по своим зарубежным электронным кошелькам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам.

В соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны представлять налоговым органам отчеты об использовании счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами РФ. В отношении электронных средств платежа эта обязанность отсутствует. Это и решили исправить депутаты.

По действующему законодательству граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тыс. рублей. Исключение — если счет открыт в странах ЕАЭС или странах, с которыми у России существует автоматический обмен финансовой информацией.

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Законопроект вводит такой же порядок для зарубежных электронных кошельков. При этом отчитываться граждане будут и тогда, когда переводы будут направляться в страны ЕАЭС или с которыми существует автоматический обмен такой информацией. Также вводится запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности.