Работодатель закупил мало масок, потому что у работников есть свои. Не будет ли это нарушением по мнению проверяющих?

Компания закупила мало одноразовых масок, поскольку носят свои собственные, многоразовые. Работодатель опасается, что при проверке Роспотребнадзора малый запас масок сочтут нарушением. Как тут быть?

Рассказывает эксперт по трудовым отношениям Юлия Жижерина на своей странице в Facebook.

«Как показывает практика, в текущей ситуации с пандемией существенно возросло количество проверок Роспотребнадзора и как следствие – штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. У одного из клиентов как раз предстояла такая проверка. При подготовке возник вопрос по поводу использования масок.

Работники не хотят носить одноразовые медицинские маски, а хотят использовать свои многоразовые. Поэтому компания закупила мало одноразовых масок. Но в связи с проверкой возникло опасение, что проверяющий расценит это как нарушение и оштрафует компанию. От начальника отдела кадров поступило предложение получить от работников заявления об использовании многоразовых масок, издать соответствующий приказ, а также установить правила использования многоразовых масок. Разберемся, допустим ли такой вариант действий работодателя.

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В соответствии с п. 9 рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19 рекомендуется использование работниками средств индивидуальной защиты, в частности маски (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий (Письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 N 02/7500-2020-24). Согласно информации Роспотребнадзора «Об использовании многоразовых и одноразовых масок» многоразовые маски, выполненные из тканых материалов, не являются медицинским изделием и не сопровождаются инструкцией по применению

Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.

По мнению руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, многоразовые маски, сшитые на неизвестном производстве из непроверенных материалов, не должны использоваться как защитные, потому что данных об их эффективности нет.

В судебной практике обнаружен пример, в котором Роспотребнадзор привлек к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ директора магазина, в частности, за недостаточное наличие масок: «в наличии 10 многоразовых и 6 одноразовых масок на количество работающих 5 человек при 12 часовом рабочем дне, при условии смены их через каждые 3 часа, что является недостаточным даже на один рабочий день» (см. Решение Краснодарского краевого суда от 30.07.2020 по делу № 12-3899/2020).