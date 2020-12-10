До конца года ИП должны уплатить фиксированные взносы – 40 874 или 28 744 руб.

31 декабря истекает срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2020 год для ИП, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, а также глав КФХ.

Уплата страховых взносов в фиксированном размере осуществляется независимо от наличия наемных работников, возраста, вида деятельности, факта осуществления деятельности и получения дохода.

Сумма страховых взносов в фиксированном размере за 2020 год составляет 40 874 рублей, в том числе:

на ОПС 32 448 рублей;

на ОМС 8 426 рублей.

Для ИП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса отраслях российской экономики, фиксированный размер страховых взносов на ОПС за 2020 год снижен на 12 130 рублей.

Таким образом, сумма страховых взносов в фиксированном размере за 2020 год для данных ИП составляет 28 744 рублей, в том числе:

на ОПС 20 318 рублей;

на ОМС 8 426 рублей.

Напомним, ИП на НПД (самозанятые) фиксированные взносы не уплачивают.