Минфин просят изменить законопроект о налогообложении цифровых валют

Комиссия по блокчейн-технологиям и криптоэкономике направила в Минфин России отзывы на пакет законопроектов по налогообложению цифровых финансовых активов и цифровых валют.

В начале декабря правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют.

Согласно ему, цифровая валюта считается имуществом, а доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Граждане России и организации будут обязаны сообщить в налоговые органы о праве пользования цифровыми валютами обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превышает 600 тысяч рублей.

Еще один проект вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Владельцев криптовалюты предложено лишать свободы сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговыми органами об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн рублей.

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В Комиссии по блокчейн-технологиям и криптоэкономике считают, что принятие пакета законопроектов в текущем виде может повлечь волну оттока капитала из России, средства могут пойти в юрисдикции с более благоприятным регулированием оборота цифровых валют. Чтобы не допустить этого, эксперты предложили следующие изменения:

не предоставлять ФНС полномочия определять рыночную цену цифровых валют для последующего налогообложения с учетом возможного злоупотребления этим правом;

отозвать законопроект об уголовной ответственности за непредоставление налоговой отчетности по операциям с цифровыми валютами;

снизить административные штрафы за нарушение правил проведения сделок с цифровыми финансовыми активами и цифровыми валютами;

ввести новый федеральный закон, который будет регулировать оборот цифровых валют и ЦФА.

Комиссия по блокчейн-технологиям и криптоэкономике создана в 2019 году. Она объединяет крупнейшие организации криптоиндустрии: Binance, EXMO, CoinBene Russia, OKEx, Bingbon, Colibri Group, Xangle, VEROS FP, «Роскомсвобода», экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при комитете Госдумы по экономической политике.