Мишустин обратился к производителям, торговым сетям и экспортерам продуктов с просьбой не наживаться на людях

Мишустин поручил чиновникам разобраться с ростом цен на продукты. И уточнил, что Правительство еще осенью обращало на это внимание. Заодно он обратился к производителям и ретейлерам с просьбой не наживаться на росте цен.

«Хочу напомнить, что еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание, — заметил он, говоря про рост цен на продукты. — Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций» — сказал он во вступительном слове к заседанию Правительства..

Однако, по словам премьера, «сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась».

«Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотёк. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности» — сказал премьер.

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И заодно обратил внимание на тот факт, что если на ситуацию обратил внимание Президент, значит есть сбой в работе Правительства.

«Если Президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит работа всех перечисленных мною структур и их руководителей даёт сбой, который необходимо устранить. Тем более мы видим, что дефицита продуктов сейчас действительно нет. Их производится достаточно, чтобы обеспечить наших потребителей».

Мишустин поручил проработать с крупными торговыми сетями проблему роста цен на продукты. И заодно обратился к производителям и руководству торговых сетей и экспортеров:

«Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и экспортёрам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием».