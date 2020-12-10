Как страдали бизнесмены в 2020: честный ролик от банка

Банк «Точка» снял новогодний ролик, где показаны «честные итоги года» для российского бизнеса.

В ролике отчаявшиеся предприниматели плачут, опускают руки, бросают в стену телефон, рвут календарь и почти сдаются. Но потом берут себя в руки — вешают на стену календарь нового года и продолжают работу.

По словам представителей банка, главная задача ролика — поддержать российский бизнес и показать, что «надежда на светлое будущее есть, если рядом есть понимающие люди».

«У нас в обществе не принято замечать проблемы и называть вещи своими именами. Нас в „Точке“ лицемерие не устраивает, поэтому мы сняли честный ролик. Суть вещей такова: всех всё достало в этом году. Даже предпринимателей. Но никто не поймет, что они пережили, что испытали, как боролись. И почему, несмотря ни на что, продолжают», — рассказала Яна Ганник, соосновательница и директор по маркетингу банка.

Видео снимали в Екатеринбурге на улицах города и в офисе банка. В создании приняли участие рекламное агентство «Восход» и продюсерский центр Daddy’s Film.

по материалам vc.ru.