За оформлением пенсии — в банк. Новые поправки от правительства

Правительство подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках», — цитирует главу Кабмина ТАСС.

По словам Мишустина, гражданин сможет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов. «И больше не придется тратить время на сбор справок или выписок из реестров», — добавил он.

Премьер заверил, что защите персональных данных будет уделено особое внимание. «Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан и только с их согласия», — подчеркнул он.