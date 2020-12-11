Доходы по ЕНВД не указываются в уведомлении о переходе на УСН

Плательщики ЕНВД, изъявившие желание перейти на УСН с 1 января 2021 года, должны представить уведомление о переходе на УСН по форме 26.2-1 не позднее 31 декабря 2020 года.

В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения.

Организации также указывают остаточную стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября 2020 года.

При этом следует иметь в виду, что в уведомлении по строке «Получено доходов за девять месяцев года подачи уведомления» отражаются доходы только по тем видам деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения.

Доходы, полученные в рамках ЕНВД, не учитываются при определении ограничения по доходам (не более 112,5 млн руб.) для перехода на УСН.

В ФНС напомнили, что организация или ИП после представления уведомления о переходе на УСН вправе изменить первоначально выбранный объект налогообложения либо отказаться от применения данного режима налогообложения, направив новое уведомление о переходе на УСН и (или) соответствующее обращение в налоговый орган не позднее 31 декабря календарного года, в котором было подано данное уведомление. При этом в указанных случаях ранее представленное уведомление аннулируется.