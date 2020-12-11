Стоимость патентов на Ставрополье выросла в 10 раз. Вот так поддержка бизнеса!

Итак, ЕНВД с 2021 года отменяется совершенно точно и никаких надежд на его сохранение не осталось. Бизнес срочно ищет себе подходящую систему налогообложения, а региональные законодатели переписывают законы о патентной системе налогообложения.

Власти неоднократно заявляли, что бизнес особо не пострадает, ведь у него такой выбор систем налогообложения. А у ИП есть еще и ПСН, которая вот почти точь в точь ЕНВД. И даже главу про патенты переписали, добавив туда виды деятельности. Но при этом дали почти неограниченные возможности региональным властям. Последствия не заставили себя ждать.

Первыми оказались ошарашены ставропольские предприниматели, открывшие новый закон края. Потенциальный доход (ПД) по видам деятельности не просто увеличен, по некоторым видам деятельности он просто вырос на порядок, а то и более.

Сравниваем по г. Ставрополю ПД для ИП без работников. Ремонт обуви в 2020 году ПД был 100 тыс. руб., в 2021 — 1 млн 100 тыс. Парикмахерские услуги в 2020 году 300 тыс. руб., в 2021 — 1 млн 270 тыс. Образовательные услуги в 2020 году 100 тыс. руб., в 2021 году 1 млн 220 тыс.

И это цифры потенциального дохода у ИП без работников! В Ставрополе так хорошо зарабатывает малый бизнес?

Цифры настолько ошарашивающие, что даже налоговики в шоке. Вот что пишут в Красном уголке бухгалтера:

«Съездила позавчера в налоговую и от расчёта патента по двум видам деятельности ( от итоговой суммы) даже у моего налогового инспектора глаза округлились»

Еще бы, есть чему удивляться — патент по розничной торговле на 47 кв.м метров стоил в 2020 году 24 тыс.рублей, а в 2021 году — 237 тыс.!

Редакция «Клерка» изучила несколько принятых региональных законов. Так, в Брянской области потенциальный доход вырос в два раза почти по всем видам деятельности. В Костромской области ПД по услугам вырос примерно на 65%, а по розничной торговле в 3,5 раза и более.

В Иркутске тоже ПД вырос значительно. Так, для ИП без работников по ремонту обуви он был равен 176 тыс. руб., а стал 451 тыс. По парикмахерским услугам было 351 тыс.руб., а стало 631,6 тыс. Стоимость патентов по розничной торговле вырастет минимум в два раза.

Впрочем, есть регионы, которые оставили потенциальный доход на прежнем уровне, например, Смоленская область.

Но бесспорным лидером по повышению налога является Ставрополь.

Закончим этот материал тоже цитатой из Красного уголка от ставропольского бухгалтера:

«Хочется посмотреть губернатору в глаза, и спросить, чем руководствовался когда подписывал закон?»