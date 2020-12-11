Сахар будут продавать по минимальным ценам. Производители готовят соглашение

vvarior А если нефть упадет ниже 80 или 90 забыл уже то мировая экон... Если Россию уберут с нефтяного рынка, это приведет к коллапс...

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