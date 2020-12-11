Сахар будут продавать по минимальным ценам. Производители готовят соглашение

Производители сахара совместно с государственными ведомствами готовят соглашение о продаже своей продукции по минимально возможным ценам.
Об этом сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.
«Нужно отметить, что сети сегодня в большинстве своем закупают сахар не у заводов, а у посредников, которые специализируются на фасовке. В этой связи важно не допустить необоснованных наценок в товаропроводящей цепочке, а главное — быть уверенными, что товар дойдет до потребителя действительно по минимально возможным ценам. В ближайшее время мы совместно с Минсельхозом, Минпромторгом, ФАС и АКОРТ подготовим соглашение об этом, что позволит избежать необоснованного роста цен на сахар», — сказал Бодин.Гендиректор Успенского сахарного завода Сергей Шатохин в свою очередь заявил, что производитель готов способствовать стабильности цен на внутреннем рынке.
«Сегодня действительно непростая ситуация в экономике, и люди нуждаются в поддержке. Рынок сахара сейчас тоже переживает не лучшие времена — в этом году из-за погодных условий значительно снизился урожай сахарной свеклы, что подталкивает цены на сырье. Тем не менее в текущих условиях Успенский сахарный завод готов реализовывать свою продукцию по минимально возможным ценам и приложить все усилия для ограничения их роста. По моему мнению, сейчас бизнес — и сельхозтоваропроизводители, и переработчики — должны консолидироваться и обеспечить потребителей доступным продовольствием, чтобы наша страна максимально плавно преодолела этот сложный период», — сказал Шатохин.По материалам «ТАСС».