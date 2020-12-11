Требования по репатриации экспортной выручки смягчат

У экспортеров появится еще один способ исполнить требования по возврату валютной выручки в Россию. Правительство подготовило соответствующие поправки в в законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле».

Теперь обязанность по репатриации предлагается считать исполненной, если российский банк выплатил экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. Это решение не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате контракта.

Предложенные поправки сделают процедуру валютного контроля менее трудоемкой для бизнеса и облегчат работу компаний, поставляющих товары и услуги на внешние рынки, сообщает кабмин.

Репатриация валютной выручки означает возврат средств, полученных в рамках внешнеторговой сделки. Это требование обеспечивает стабильность внутреннего валютного рынка, препятствует незаконному выводу средств за рубеж и помогает пресечь операции, связанные с отмыванием денег.