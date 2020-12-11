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Доля безналичных платежей растет, потому что население доверяет банкам

Доля безналичных платежей за пять лет в России выросла с 39% до 70%, что говорит о доверии населения к банковской системе. Об этом в ходе интервью на ютуб-канале «Экономика. Верным курсом» сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова

«Наши люди очень доверяют нашей банковской системе, потому что в принципе за последние пять лет мы видим, что доля безналичных платежей выросла до 70%. Еще пять лет назад она была 39%, то есть мы сделали огромный рывок, - отметила она. - Люди доверяют безналичным инструментам, люди доверяют финансовой системе».

В октябре директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщала, что Россия занимает четвертое место в рейтинге стран, население которых во время пандемии коронавируса активно отказывалось от наличных в пользу безналичных платежей.

Информация агентства ТАСС.

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