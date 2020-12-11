Учим переводить с бухгалтерского на русский. Бесплатный онлайн-курс

Бухгалтерия — дело сложное, и учиться ей нужно, без преувеличения, всю жизнь Но как быть, если нужно разобраться хотя бы в основных моментах, чтобы понимать, что говорит вам бухгалтер? Или просто упорядочить разрозненные знания в голове? .

Компании «Моё дело» и Центр обучения «Клерка» приглашают на бесплатный онлайн-курс «Бухгалтерский ликбез: просто про учет и налоги».

Курс не привязан к определенной дате или временным рамкам. Вы сами учитесь тогда, когда вам это удобно.

Основная часть курса — бухгалтерско-русский словарик. Сделан так, чтобы продираться через нужные в учете понятия было максимально удобно. Понятнее сложные термины учета и не объяснишь!

Чему вы научитесь:

Разбираться в основной массе бухгалтерско-налоговых понятий;

Отличать виды доходов и расходов;

Понимать, какие штрафы вас ждут, если ошибки все же допущены;

Понимать бухгалтерскую отчетность;

Быть уверенным, что не спутаете методики расчета основных налогов.

Записывайтесь прямо сейчас! Курс бесплатный!