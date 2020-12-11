Изменят правила подачи заявления на уплату добровольных взносов в ПФР. Из-за адвокатов-бывших военных

Военные пенсионеры, а ныне адвокаты, смогут формировать вторую пенсию добровольно.

Минтруд подготовил поправки в Правила подачи заявлений на вступление в добровольные правоотношения по ОПС. Туда впишут адвокатов-получателей военной пенсии.

Им нужно будет представить в ПФР сведения, подтверждающие факт их постановки на учет в качестве адвоката и сведения о получении военной пенсии.

Проект опубликован сегодня на федераьном портале.

Поправки понадобились потому, что адвокатов-бывших военных скоро исключат из числа застрахованных лиц и освободят от фиксированных взносов. Законопроект № 970006-7 прошел первое чтение.

Однако кто-то из них, возможно, захочет и дальше платить взносы добровольно, чтобы формировать право на вторую пенсию. Такая возможность для них будет предусмотрена.

Напомним, все началось с решения Конституционного суда № 5-П/2020 от 28.01.2020.

По закону военные пенсионеры не освобождаются от фиксированных взносов, так как теоретически имеют право на вторую пенсию.

Однако на практике право на вторую, гражданскую пенсию, не всегда можно реализовать. К моменту достижения пенсионного возраста адвокат не успеет наработать нужное количество баллов. В этом случае вторая пенсия ему не положена, а взносы на нее он зачем-то платил.

Всего в стране 52 адвоката-бывших военных, которых коснутся поправки.