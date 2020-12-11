Все больше россиян готовы на переезд ради хорошей работы

Количество россиян, готовых на переезд ради работы выросло с 18 до 28% с 2016 года.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВШЭ.

При этом, число россиян, не желающих ради работы переезжать сократилось с 43% до 21%.

В ВШЭ исследовали оценки гражданами своего места жительства как подходящего для того, чтобы растить детей, устроиться на работу, провести досуг и жить в старости. Во всех городах России оценки оказались относительно стабильны, за исключением Москвы, где они устойчиво растут по всем параметрам. Шансы на хорошую работу, досуг и образование в столице оцениваются вдвое выше среднего по России.

Отдельно авторы исследования отметили рост фактора безопасности как мотивации к переезду — в России в среднем он вырос с 4% в 2016 году до 8% в 2020-м. Этот же фактор стал одним из главных мотивов желания уехать для 22% москвичей.

В опросах приняли участие 6 тыс. респондентов в возрасте от 15 до 72 лет из 59 регионов России. Исследование проводилось с 11 сентября по 5 октября.