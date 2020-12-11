Уже не как за каменной стеной: у группы «Спасские ворота-М» отозвана лицензия на ОМС

У группы «Спасские ворота-М» ЦБ отозвал лицензию на обязательное медстрахование.

Лицензия отозвана в результате нарушений требований, установленных регулятором, пишут «ТАСС».

«В связи с отзывом лицензии страховая группа обязана принять в соответствии с законодательством РФ решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров, заключенных в сфере обязательного медицинского страхования», — добавили в ЦБ.

На данный момент у компании отозваны все лицензии на осуществление страховой деятельности, которыми она обладала.

PS: Многие помнят рекламный слоган из 90-х? «Страховая группа Спасские ворота. Как за каменной стеной».