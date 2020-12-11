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⚡️ В Москве с 14 декабря открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для работников торговли, услуг, культуры и сотрудников МФЦ

Москва с понедельника открывает запись на вакцинацию от коронавируса для работников торговли и услуг, сотрудников МФЦ и работников культуры.

Об этом Собянин написал в своем блоге.

«В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины. Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг. По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих».

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