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Налоговики подчеркивают: пишите в заявлении на патент правильную информацию

Индивидуальным предпринимателям, выбравшим патентную систему налогообложения, до 31.12.2020 года необходимо предоставить заявление в ИФНС.

Налоговики особо подчеркивают, что необходимо указывать достоверные физические величины в заявлении.

Мониторинг полученных документов показал, что в отдельных случаях налогоплательщиками были указаны размеры торговых площадей, несоответствующие правоустанавливающим документам. Также имеют место факты занижения численности наемных работников, количества транспортных средств.

Во избежание получения отказа в выдаче патента налоговая служба рекомендует заявителям не допускать искажение количественных показателей, влияющих на размер налоговых обязательств.

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