ИП из пострадавших отраслей не освобождали от взносов в размере 1% с доходов выше 300 тыс. руб.

Индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в пострадавших от коронавируса отраслях экономики, от уплаты взносов размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей не освобождали. Об этом пишет Минфин в письме № 03-15-05/105993 от 03.12.2020 г.

Автор вопроса, отправленного в министерство, считает, что не должен платить этот 1%, потому что, согласно п.1.1 ст.430 Налогового кодекса, ИП, осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях, уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за 2020 год в размере 20 318 рублей.

Минфин ответил, что ИП ошибается. Законом не предусмотрено освобождение от уплаты пенсионных взносов в виде 1% с дохода, свыше 300 тыс.рублей. Поэтому заплатить их придется, в обычном порядке и в обычный срок — до 1 июля 2021 года.