Несмотря на «черную пятницу», в большинстве городов-миллионников упали продажи

«Черная пятница» помогла нарастить обороты для МСП только в Казани, Воронеже и Ростове-на-Дону. В остальных 12 городах-миллионниках продажи наоборот сократились.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff CoronaIndex.

Причем, в регионах, где лучше показатели по заболеваемости, и, соответственно, меньше ограничений, продажи гораздо лучше.

По итогам последней недели осени (23–29 ноября), на которую пришлись распродажи «Черной пятницы», малый и средний бизнес нарастил обороты в трех городах-миллионниках, следует из отчета Tinkoff CoronaIndex.

На 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились продажи в Воронеже, на 4% — в Казани, на 3% — в Ростове-на-Дону.

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В остальных 12 крупнейших российских городах «Черная пятница» так и не позволила пострадавшему из-за связанных с коронавирусом ограничений бизнесу вернуться к прежним показателям.

Заметнее всего по отношению к прошлому году обороты предприятий МСП снизились

в Волгограде (на 20% год к году),

в Челябинске (на 14%),

в Москве (на 13%),

в Омске (на 12%)

в Перми (на 10%).

По сравнению с 2019 годом сократились продажи:

на 9% — в Санкт-Петербурге,

на 8% — в Уфе,

на 6% — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Красноярске,

на 1% — в Новосибирске.

В целом осенью 2020 года, по данным Tinkoff CoronaIndex, из-за коронакризиса обороты российских компаний уменьшились на 10% по сравнению с сентябрем-ноябрем 2019-го.

При этом, активно развивается онлайн-сегмент.

В ноябре интернет-продажи увеличились на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как платежи в торговых точках через терминалы сократились на 9%, отмечают аналитики «Тинькофф».

Больше всего от кризиса пострадали туризм, досуг, непродуктовый ритейл, перевозки, сфера красоты и фитнес-индустрия.