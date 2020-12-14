⚡️ Правительству хотят дать право установить 10% планку колебания цен на социально значимые товары

Минэкономразвития предлагает дать правительству право установить планку колебаний цен на социально значимые товары в 10%.

Указанную планку колебаний хотят снизить с 30%, действующих нвне, до 10%. С соответствующим предложением выступил глава МЭР.

«Сейчас действует постановление правительства № 530, принятое еще в 2008 году, которое позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов. При этом планка установлена колебаний цен в 30%. Понятно, что когда ее устанавливали на законодательном уровне в 2008 году этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого не достаточно. Планку предлагается серьезно снизить — для этого предлагаем выйти с изменением с законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку и параллельно с этим, как только такое право будет, установить планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонных колебаний цен», — сказал Решетников.