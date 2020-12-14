Люди смогут использовать бесплатную электронную подпись на смартфоне

«Единая Россия» предложила закрепить в законе возможность бесплатного получения гражданами электронной подписи через портал госуслуг.

Электронную подпись, в том числе, можно будет использовать для подписания трудовых договоров, договоров на аренду, на услуги образования, на покупку/продажу авто, на услуги связи.

Кроме того, предложено разрешить использовать ее не только на компьютере, но и на смартфоне.

В Минцифры эту идею поддержали. «Мы считаем, что те пользователи портала госуслуг, которых сейчас 75 млн человек, могут получить электронную подпись бесплатно. И получить ее они могут в любом МФЦ и удаленно, если у них подтвержденная учетная запись. Важно то, что мы даем возможность не только на компьютере ее использовать. Нам кажется, что основной сценарий — это использовать ее на смартфоне, такое техническое решение мы с коллегами согласовали и такая возможность есть», — сказал министр цифрового развития, связи и коммуникаций Максут Шадаев.

Услуга может стать доступна уже со следующего года.