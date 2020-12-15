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Утвержден новый ФСБУ для госсектора «Метод долевого участия»

Приказом Минфина от 30.10.2020 № 254н утвержден новый федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций госсектора  «Метод долевого участия»

ФСБУ устанавливает единые требования к отражению инвестиций в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с применением метода долевого участия.

Применяется стандарт суьъектами, на которых возложены полномочия по заключению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении финансовых вложений и (или) функции по управлению имуществом публично-правовых образований.

Стандарт не подлежит применению в отношении инвестиций, предназначенных для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы.

Стандарт применяется начиная с отчетности 2022 года.

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