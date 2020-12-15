Готовы документы по сдерживанию цен на сахар, подсолнечное масло, муку и хлеб

Разработана нормативная база для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, сообщается на сайте кабмина.

Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло.

Договоренности будут действовать до конца 1 квартала 2021 года. Следить за тем, как они исполняются, будет ФАС на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведет Росстат.

Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы Правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих её, будет облагаться пошлиной в 50 % от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — 25 евро за тонну. Решение будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

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Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Мукомолы смогут компенсировать до 50 % разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды 3 предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции.