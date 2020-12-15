Шесть российских банков вошли в мировой топ-150 по обороту дебетовых карт

Шесть российских банков, в том числе — Сбер, ВТБ, «Альфа» и «Тинькофф» — вошли в мировой топ-150 кредитных организаций по обороту дебетовых карт.

По сравнению с предыдущим годом, Сбер отошел с 10-го места на 11-е (оборот $177 млрд), а «Тинькофф» перескочил сразу 44 позиции вперед и оказался 91-м (оборот $12,2 млрд), пишет газета «Известия» со ссылкой на на исследование Nilson Report.

ВТБ за год переместился с 80-го на 63-е место, достигнув оборота в $23,7 млрд, говорится в исследовании. Альфа-Банк поднялся с 92-й на 80-ю позицию с показателем в $15,4 млрд.

Ухудшил свое положение банк «Уралсиб», сократив обороты по дебетовым картам до $8 млрд за год и опустившись на 124-ю строчку. На 110-м месте в 2019 году оказался «Русский Стандарт» с оборотом $9,6 млрд.

Новых российских банков в мировом рейтинге не появилось. Общие обороты по дебетовым картам в РФ, учтенные в исследовании, за год выросли на 15% — с $212,9 до $245,9 млрд.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Банка России, по состоянию на конец 2019 года в РФ было выпущено 284,3 млн банковских карт. К третьему кварталу текущего года число выпущенных карт выросло до 293 млн, а общий объем операций с их использованием составил 27,1 трлн рублей.