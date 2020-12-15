«Индекс оливье» вырос за год на 8,5%

Эксперты рассказали, как изменились траты на приготовление классического салата «Оливье».
ИТ-компания «Платформа ОФД» обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране, крупнейший в стране оператор фискальных данных.
Эксперты сравнили продажи за периоды 1 ноября – 7 декабря 2020 и 2019 гг. и выяснили:
Стоимость классического салата оливье с колбасой (расчет на 4 чел), исходя из среднего чека покупки ингредиентов для его приготовления, в ноябре-начале декабря составила 357 руб, превысив прошлогодний показатель на 8,5%.
В разбивке на составляющие согласно рецепту, средний размер трат на ингредиенты по всей стране следующий:
- вареная колбаса 300 г – 92,5 руб, на 3% выше, чем в прошлом году
- зеленый горошек 400 г – 67 руб, на 14% выше, чем в прошлом году
- картофель 500 г – 35,5 руб, на 25% выше, чем в прошлом году
- морковь 200 г – 7 руб, на 15% выше, чем в прошлом году
- куриные яйца 5 шт – 40 руб, на 12% выше, чем в прошлом году
- лук репчатый 100 г – 10,5 руб, на 9% выше, чем в прошлом году
- маринованные огурцы 400 г – 48 руб, на 5% ниже, чем в прошлом году
- майонез 200 г – 37,5 руб, на 14% выше, чем в прошлом году
- укроп/петрушка 30 г – 19 руб, на 9% выше, чем в прошлом году
Расчет произведен на основе классической «советской» версии салата с вареной колбасой: 500 г картофель, 200 г морковь, 5 шт куриные яйца, 300 г вареная колбаса, 100 г репчатый лук, 400 г консервированный зеленый горошек, 400 г маринованные огурцы, 200 г майонез, 30 г укроп или петрушка. Салат «Оливье» также продается в магазинах вразвес. Средний чек его покупки – 132 руб, на 6% выше, чем в прошлом году