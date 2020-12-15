МРОТ в 2021 году составит 12 792 руб.

Госдума во втором чтении приняла сегодня законопроект, который устанавливает новые правила для определения МРОТ.

На 2021 год МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц.

Соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 %.

Установлено, что МРОТ на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного на текущий год.

Прожиточный минимум будет определяться его как часть (44,2 %) среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить на уровне 109 % в этого показателя, для детей — 97 %, а для пенсионеров — 86 %.