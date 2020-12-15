Вызов стороны в суд на беседу без повестки. Идти или не идти?

Что делать, если сторону вызывают на беседу в суд, не предъявляя при этом никакого официального уведомления. Стоит ли идти?

Рссказывает эксперт по трудовым отношениям Юлия Жижерина у себя на странице в Facebook.

«Один из клиентов при судебном разбирательстве столкнулся с такой процедурой как беседа-вызов стороны. Официального уведомления или повестки из суда они не получали, обнаружили информацию о вызове на беседу на сайте суда.

Возник вопрос: „Если не было официальной повестки, можно ли не являться на беседу?“

Ни ГПК РФ, ни иные процессуальные кодексы РФ не содержат понятия „беседа“ и не предусматривают такой отдельной стадии искового производства. Однако на практике такая беседа проводится при подготовке дела к судебному разбирательству (см, например, Апелляционные определения Московского городского суда от 13.02.2019 по делу № 33а-87/2019; Челябинского областного суда от 12.04.2018 по делу N 11-5135/2018).

Лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

При назначении подготовки дела к судебному разбирательству и вызове сторон на беседу суды направляют сторонам копию определения суда о подготовке дела к судебному разбирательству, извещения или повестки (см., например, Апелляционные определения Челябинского областного суда от 22.01.2019 по делу № 11-403/2019; Красноярского краевого суда от 07.11.2016 по делу № 33-14922/2016; Самарского областного суда от 28.04.2016 по делу № 33-3999/2016; Кемеровского областного суда от 13.11.2018 по делу № 33-11287/2018).

Если соответствующего извещения не было, то есть вероятность, что оно могло еще не дойти или что с почты не прислали извещение о получении судебного письма.

В любом случае, если стороне уже известно о вызове в суд, на наш взгляд, в интересах стороны посещать любые беседы с судом и судебные заседания».