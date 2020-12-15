Для пассажиров, отказавшихся надеть маску в самолете, «Аэрофлот» ввел отдельные места

«Аэрофлот» вводит в самолетах специальные «карантинные» места для пассажиров, которые не хотят лететь в маске.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на источник в авиакомпании.

«Действительно, „Аэрофлот“ заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима. В том числе компания ввела дополнительное информирование о невозможности совершения полета для пассажиров, которые по любым причинам не готовы выполнять требования Роспотребнадзора. Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — пояснил собеседник издания.

Он уточнил, что это решение согласуется с общемировой практикой. Однако эта мера «не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту», — уточнил представитель «Аэрофлота».

Правда, а если у человека астма, и он не может постоянно в маске находиться? Ему тоже в «карантинном» отсеке лететь?