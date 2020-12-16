Банки обяжут сообщать гражданам всю информацию о вкладах крупным шрифтом и в таблицах

Российские банки обяжут информировать вкладчиков-граждан об условиях вклада и его доходности по особым правилам.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, уточняет, что должны указывать в договоре с гражданином, когда он открывает вклад в банке. Начиная с первой страницы должны разместить таблицу, где крупным шрифтом укажут сумму и валюту вклада, возможность и условия его пополнения, срок возврата, процентную ставку и нюансы её начисления.

Также в таблице должны прописать, можно ли продлить вклад и забрать часть средств до окончания срока вклада без потери дохода, и каким способом гражданин и банк станут обмениваться информацией. Как должна выглядеть таблица, определит Центробанк.

В правом верхнем углу первой страницы договора должно быть указано значение минимальной гарантированной процентной ставки по вкладу. Информация должна быть напечатана самым крупным шрифтом из используемых в договоре и помещена в квадратную рамку, занимающую не меньше пяти процентов площади страницы. Если вклад мультивалютный, ставку укажут в каждой валюте.

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Если гражданин подписывает договор удалённо, например с помощью электронной подписи, кредитная организация обязана отправить ему эту информацию и получить от него подтверждение об ознакомлении.

Перечисленные условия по вкладам банк также должен публиковать на своём сайте и размещать в клиентском офисе. А условия вклада, которые пропишут в договоре, не должны отличаться от тех, которые кредитная организация указала на информационном стенде или в Интернете.

Если закон примут, он вступит в силу через 270 дней со дня официального опубликования, пишет «Парламентская газета».