🔊 ЦБ и ФНС будут делиться тайнами

Разработаны поправки в НК в целях обеспечения возможности налоговых органов получать от Банка России документы и сведения, в том числе составляющие банковскую тайну и персональные данные физлиц.
Также проектом Банк России включен в число субъектов, которые вправе получать от налоговых органов документы и сведения, составляющие налоговую тайну. Аналогичные поправки вносятся также в закон о ЦБ.
Как отмечается в пояснительной записке, усиление контрольно-аналитической работы невозможно без укрепления ее информационной основы.
Отмечается, что недобросовестные налогоплательщики, реализуя политику агрессивного налогового планирования, применяют все более сложные схемы ухода от налогообложения, характеризующиеся высокой латентностью.
Повышение эффективности работы налоговых органов по выявлению схем незаконной минимизации налоговых обязательств напрямую зависит от возможности получения и использования налоговыми органами всех сведений, относящихся к деятельности проверяемого налогоплательщика, в том числе составляющих банковскую тайну или содержащих персональные данные физлиц.
Получение ФНС сведений об операциях по счетам банков, об операциях по счетам клиентов банков, а также отчетности кредитных и некредитных финансовых организаций, послужит мощным индикатором в целях применения риск-ориентированного подхода при отборе объектов для налогового контроля и будет являться дополнительным препятствием нанесению ущерба бюджету РФ со стороны налогоплательщиков, злоупотребляющих своим правом, говорится в пояснительной.В свою очередь, получение Банком России от налоговых органов сведений, содержащие информацию, составляющую налоговую тайну, позволит повысить оперативность и качество надзорной деятельности, осуществляемой ЦБ в отношении банков.