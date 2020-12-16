🔊 ЦБ и ФНС будут делиться тайнами

Разработаны поправки в НК в целях обеспечения возможности налоговых органов получать от Банка России документы и сведения, в том числе составляющие банковскую тайну и персональные данные физлиц.

Также проектом Банк России включен в число субъектов, которые вправе получать от налоговых органов документы и сведения, составляющие налоговую тайну. Аналогичные поправки вносятся также в закон о ЦБ.

Как отмечается в пояснительной записке, усиление контрольно-аналитической работы невозможно без укрепления ее информационной основы.

Отмечается, что недобросовестные налогоплательщики, реализуя политику агрессивного налогового планирования, применяют все более сложные схемы ухода от налогообложения, характеризующиеся высокой латентностью.

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Повышение эффективности работы налоговых органов по выявлению схем незаконной минимизации налоговых обязательств напрямую зависит от возможности получения и использования налоговыми органами всех сведений, относящихся к деятельности проверяемого налогоплательщика, в том числе составляющих банковскую тайну или содержащих персональные данные физлиц.

Получение ФНС сведений об операциях по счетам банков, об операциях по счетам клиентов банков, а также отчетности кредитных и некредитных финансовых организаций, послужит мощным индикатором в целях применения риск-ориентированного подхода при отборе объектов для налогового контроля и будет являться дополнительным препятствием нанесению ущерба бюджету РФ со стороны налогоплательщиков, злоупотребляющих своим правом, говорится в пояснительной.

В свою очередь, получение Банком России от налоговых органов сведений, содержащие информацию, составляющую налоговую тайну, позволит повысить оперативность и качество надзорной деятельности, осуществляемой ЦБ в отношении банков.