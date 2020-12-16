Пенсию инвалидам будут назначать без заявлений и пересчитывать в большую сторону, если обнаружатся новые сведения

Процесс назначения и выплаты пенсий будет усовершенствован.

«Единая Россия» внесла в Госдуму большой законопроект о пенсиях (№ 1075528-7).

Сейчас, например, чтобы выйти на пенсию по предложению службы занятости, граждане обращаются с заявлением в ПФР.

Проект меняет это. В беззаявительном порядке можно будет оформить:

досрочную пенсию по предложению ЦЗН (безработным);

страховую пенсию по инвалидности;

социальную пенсию по инвалидности.

ПФР, получив сведения из федерального реестра инвалидов, в течение 5 дней будет назначать инвалиду пенсию. В течение 3 дней после назначения пенсии человека об этом оповестят.

При этом инвалид может собрать дополнительные документы, которые влияют на размер пенсии. Тогда пенсия будет пересчитана в большую сторону с момента ее назначения. Аналогичная норма прописывается для всех страховых пенсий, если обстоятельства, влияющие на увеличение ее размера, наступили до ее назначения.

Беззаявительный механизм по пенсиям безработным будет применяться с 1 апреля 2021 года.

Инвалидам оформлять пенсии без заявлений будут с 2022 года.