Работодатели будут сдавать СЗВ-СТАЖ на будущих пенсионеров по запросу ПФР

Сейчас работодатели обязаны в 3-дневный срок сдать внеплановый отчет СЗВ-СТАЖ, если с такой просьбой обратился сотрудник, оформляющий пенсию.

Эту норму немного подкорректируют, так как хотят в ряде случаев сделать назначение пенсий беззаявительным.

В этой связи в Федеральном законе 27-ФЗ укажут, что сдавать СВВ-СТАЖ надо будет, в том числе, по запросу ПФР. На это у работодателей по-прежнему будет 3 календарных дня.

То есть сведения о стаже за межрасчетный период будут передаваться без участия сотрудника.

Соответствующий законопроект № 1075528-7 внесла в Госдуму «Единая Россия».