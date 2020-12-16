Клиент хочет вписать в договор миллионную неустойку при стоимости услуг ниже 50 тысяч. Это нормально вообще?

Клиент в договор бухгалтерского аутсорсинга хочет внести неустойку в 50 тысяч за каждый случай несвоевременной сдачи отчетности. И 1 миллион за оказание услуг с отступлением от условий договора. Нужен ли вообще такой клиент?

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«Клиент правки в договор вносит. Стоимость обслуживания, между прочим, гораздо меньше 50 000. Водки выпью — не могу это читать больше».

В комментариях мнения разделились на разные лагеря. Кто-то считает, что клиент слишком много хочет, а кто-то — что вменяемый аутсорсер свою ответственность страхует. Возник даже спор.

Кто-то рассказывает свою историю, о нерадивом бухгалтере и таком же аутсорсе.

«Ну вот самое время рассказать, почему я стала бухгалтером, никогда не желая такой работы. В нашей организации один бухгалтер имел привычку сдавать отчеты через один-два дня после срока сдачи. ВСЕ отчеты. На вопрос — почему так, отвечала — „о вот всего ведь один день просрочки, всего один, е месяц , не неделя!!!“ Два года мы после нее штрафы выплачивали. Второй бух просто в один день забросила работу, никому не сообщив — у нее были личные обстоятельства. Тоже штрафы. Аутсорсинговая компания сдавала отчеты, но баланс составляла настолько криво, необоснованно что жуть. А когда я решила попросить объяснения и уточнения, была послана молодой сотрудницей „спасибочтонематом“. Оказалось, что проще самой во всем разобраться, чем платить деньги и контролировать каждый шаг. Так что я очень очень понимаю такой вот подход клиента».

Зато в противовес автору предлагают просто внести свои пени и штрафы в договор:

«Ноу проблем. Любезно предложите внести в договор, кроме его пожеланий, и свои пункты. Раз уж так. Первым делом 3000% в день пени за просрочку платежа. И пару миллионов штрафа за несвоевременное предоставление документов, например. При согласии договорчик не грех и подписать. При несогласии (а нас то за що?!) вежливо указать на недопустимость одностороннего охреневания и предложить пойти поторговаться на рынок».

Еще советуют ценник несколько поднять, с мотивировкой дополнителдьных издержек.

«А поставьте ему 250 тыс в месяц и объясните это тем, что вынуждены по такому договору индивидуального менеджера выделить, бухгалтера и юриста 🤷».

Автор пишет, что неустойка, оказывается, не ключевой перл этого договора.

«Это я вам ещё перл не показала, где они прописывают, что ЛИЧНО должна вести им учёт — ценник за такую услугу озвучила уже:-). А вот на этих пунктах сломалась уже».

В общем, стоит подумать, нужен ли такой клиент. Либо да, предложить в ответ свои варианты с неустойками.